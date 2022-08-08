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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية الدكتور احمد الوحيشي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

حيث أطلع الوحيشي المسؤول الروسي على موافقة القيادة السياسية اليمنية على تمديد الهدنة لشهرين قادمين لتطلعها إلى ايقاف نزيف الدم بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتقديم مساعدة ملموسة للسكان في تسهيل حركتهم وحركة السلع والخدمات الإنسانية ومن ثم التوصل إلى استعادة الدولة بناء على المرجعيات الاممية والاقليمية والوطنية وتحقيق الأمن والإستقرار.

الوحيشي يطلع الخارجية الروسية على مواقف المجلس الرئاسي من الهدنة

من جهته شدد المبعوث الروسي على اهمية الهدنة باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح.. مشيرا إلى ضرورة اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام، مؤكدا دعم روسيا لجهود مجلس القيادة الرئاسي.

وعقدت هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، الأحد، اجتماعا مرئيا، بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

استعرض رئيس الهيئة الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة وما تم تحقيقه في الملفات ذات الصلة بإنجاز مقتضيات تأسيس هيئة التشاور والمصالحة وتفعيلها لأداء مهامها الوطنية التي نص عليها إعلان نقل السلطة في 7 ابريل 2022م، وكذا آفاق عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة.

كما ناقش اجتماع الهيئة المستجدات السياسية والقضايا على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الهدنة وعملية السلام، والوضع الاقتصادي والخدمي، وسبل توحيد الجهود لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

ناقشت الهيئة عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء لتفعيل دورها، وتسريع بدء عملها على القيام بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي ستبدأ رئاسة الهيئة بالعمل عليها، وأقرت الهيئة ضرورة البدء باجتماعات الهيئة مباشرة من العاصمة عدن، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التي أسست الهيئة من أجلها.

كما أكد الاجتماع على ضرورة انجاز واقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، وأهمية اضطلاع الهيئة بدورها في تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الامن والاستقرار في كافة انحاء الجمهورية.

أكد الاجتماع على دعمه للقرارات التوافقية التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي الموقر، والتي تهدف إلى تنفيذ ما ورد في اعلان نقل السلطة مثل تشكيل اللجنة العسكرية، وكذا التي تهدف إلى اجراء اصلاح حقيقي في المنظومة القضائية والاقتصادية والإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية، سواء على مستوى الحكومة أو السلطات المحلية، مشددة على مراعاة التمثيل الذي يعزز الشراكة والتنوع وفي طليعة ذلك تمثيل المرأة.

وبحثت الهيئة في اجتماعها عدد من الملفات والقضايا والمهام المدرجة على جدول أعمالها، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لجميع هيئات الدولة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

ادى اليمين القانونية امس أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر، واعضاء المجلس والمحكمة العليا.

وقد ادى اليمين القانونية كلًا من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، امين عام مجلس القضاء الاعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء، والقاضي محمد علي ابكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

كما ادى اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.