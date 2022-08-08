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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى بلانا السفير سرحان المنيخير، عدد من القضايا على الساحة اليمنية، وفي مقدمتها الهدنة الأممية، وخروقات مليشيا الحوثي، وأهمية الضغوط الدولية لفتح طرقات مدينة تعز.

الارياني يبحث مع سفير مجلس التعاون الخليجي التقدم في الهدنة الأممية

وأطلع الارياني، السفير المنيخر على جهود مجلس القيادة الرئاسي منذ اعلان تشكيله، وكذا جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وتقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي.

وجدد الارياني، التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي على تحقيق السلام الشامل والمستدام المستند على المرجعيات الثلاث، التي تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة..لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي تثبت مجددًا عدم رغبتها للسلام، بسعيها لإفشال كل الجهود الدولية الساعية لتحقيقه.

وأثنى الارياني، على جهود المملكة العربية السعودية في تجديد الهدنة والتركيز على دعم القضايا الانسانية..مشيرًا في المقابل إلى الخراب الذي خلفته مليشيا الحوثي بدعم وتمويل ايراني حيث عطلت المشاريع التنموية ودمرت كل مظاهر الحياة وحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.

كما أشاد بجهود مجلس التعاون الخليجي المبذولة لدعم الحكومة في كافة المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والتنموي..مجددًا الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمانه من دعم لليمن في المجالين الاقتصادي والإنساني، لا سيما الاهتمام الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن التي شهدت تنفيذ عدد من المشاريع، بالاضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ واكثر من 17 مشروعًا هامًا قيد الدراسة من خلال برنامج تنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

من جهته، جدد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى بلادنا، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت في دعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس..مشيرًا إلى دعم مجلس التعاون لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الازمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216..مشيدًا بجهود مجلس القيادة الرئاسي في سبيل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار.



عقد امس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعًا هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي ادت اليوم الاحد يمينها القانونية.

وخلال اللقاء، تحدث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بكلمة لقيادات السلطة القضائية، اكد فيها حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.

كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.

وقال "ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.

كما لفت إلى اهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية..مشددًا على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.

واكد في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلًالطلب اعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة ونهائية..معربًا عن ثقته واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، واهمية العمل سويًا لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.

وتبادل رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول اوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي. خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الامنية والموازنات التشغيلية الضرورية.

كما وجه بتكريم اسر الشهداء والجرحى من اعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.