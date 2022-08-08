أحدهما طفل.. وفاة شخصين غرقا بسيول الأمطار بمدينة مأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان (من النازحين) غرقًا بسيول الأمطار، مساء السبت، جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن شخصين أحدهما طفل يدعى "محمد محمد عبدالله الحمصي"، 9 سنوات، توفي غرقًا، والآخر علي محمد الكوماني، 35 عامًا من أبناء محافظة ذمار توفيّ كذلك غرقًا بسيول الأمطار في مأرب.

وأوضحت المصادر أن الشاب الكوماني توفي أثناء محاولته انقاذ مواطنين من الغرق جراء سيول الأمطار التي تدفقت مساء السبت، وفقا للوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب.

وكانت الوحدة التنفيذية للنازحين قد أعلنت في وقت سابق، السبت، تضرر أكثر من 400 منزل من منازل النازحين بسبب الأمطار، في مخيم الجفينة بمأرب، والذي يعد أكبر مخيم للنازحين في المحافظة التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح.

يشار إلى أن الوحدة التنفيذية أكدت اليوم الأحد، تضرر أكثر من 16700 أسرة نازحة بمأرب جراء الأمطار والسيول التي تدفقت مساء أمس السبت على المحافظة.