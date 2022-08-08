طمعًا بالإرث.. امرأة تقتل زوجها وتدفنه في إسطبل الأبقار بـ"ذمار"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت امرأة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، على قتل زوجها، طمعًا بالإرث الذي يملكه.

وقالت مصادر إعلامية، إن امرأة في ربيعها الخامس من العمر، من أهالي قرية "صُفارة"، مديرية مغرب عنس، أقدمت ليلة عيد الأضحى الماضي، على قتل زوجها، ودفنه في إسطبل الأبقار داخل المنزل.

وحسب المصادر، فقد ظل الزوج مدفونًا حتى تم اكتشافه أمس الأحد، بعد بحث مضنٍ عليه من قبل أسرته، بمن فيها زوجته التي ظلت تدعي البحث عليه، في محاولة لنقي التهمة عنها.

وعزت المصادر سبب إقدام الزوجة على قتل زوجها بهذه الطريقة البشعة إلى طمعها في الإرث الذي يملكه زوجها المقتول، والذي كان قد تزوج بامرأة أخرى، وخافت أن ينجب أطفالًا يقاسموا أولادها الميراث.

وأشارت المصادر، إلى أن طمع الزوجة بالإرث، جعلها تقدم على ارتكاب هذه الجريمة، في محاولة لتمليك إرث الزوج المقتول، لأولادها فقط، دون بقية الأولاد من الزوجة الأخرى.

يأتي هذا بعد أشهر من إقدام امرأة على قتل زوجها في محافظة ذمار، وإحراق جثته والتمثيل بها، وإذكاء النار عليها، بعد خلافات أسرية نشبت بينهما.

وزادت مؤخرا حوادث الجرائم الأسرية، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل انتشار السلاح، وزيادة انتشار حالات العنف، والخلافات الأسرية التي تأتي في مقدمة أسبابها الفقر وضعف الوازع الديني.