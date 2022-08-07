وزير الاشغال العامة يزور مقر الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي مقر وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن التابعة لصندوق صيانة الطرق بالعاصمة عدن. وكان في استقباله المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والمهندس محبوب حميد محمد مدير الوحدة. وخلال الزيارة رحب المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بزيارة معالي الوزير إلى الوحدة التنفيذية. وقام معالي الوزير بالاطلاع على أقسام الوحدة التنفيذية حيث استمع من مدراء الإدارات الى شروحات موجزة حول معايير اختيار المشاريع الممولة دوليا ومنهجية تنفيذها. وشرح المهندس محبوب حميد محمد مدير الوحدة التنفيذية لمعالي الوزير والمرافقين له عن الأعمال التي تمولها الوحدة التنفيذية في مشاريع الطرقات بالمحافظات المحررة. وعبر معالي الوزير عن سعادته الغامرة لتواجده في مقر وحدة تنفيذ المشروع الطارئ وبين كوادرها، وأثنى معالي الوزير على العمل الذي تقوم وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، مؤكدا على حرصه بأن تستمر الوحدة في العمل لجذب المزيد من الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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