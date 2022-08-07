تجاوز للصلاحيات.. وزير الداخلية يلغي قرار محافظ شبوة بإقالة قيادات في قوات الأمن الخاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - ألغى وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان، الأحد، قرار محافظ شبوة عوض بن الوزير بإقالة قيادات في فرع الأمن الخاصة بالمحافظة جنوب شرقي اليمن.



وقال اللواء حيدان في مذكرة لمحافظة شبوة، إن القرار الذي تضمن إقالة عدد من قيادات فرع قوات الأمن الخاصة، يعتبر تجاوزا للصلاحيات المحلية والدخول في صلاحيات وزارة الداخلية وفقا للائحة التنظيمية للوزارة وهـي الجهة المخولة بالتعيين والتكليف والإحالة إلى المجلس التأديبي في تلك المناصب.



وأضاف، "إذا كان لديكم في السلطة المحلية وجهة نظر أو رأي فيتم الرفع الينا لدراسته واتخاذ القرار المناسب فيـه وفقاً للقانون، ونحن حريصين كل الحرص على التنسيق التام مع السلطات المحلية".



وأشار وزير الداخلية إلى صدور توجيهات رئاسية برقم (٢٤/ح/٢٢)وتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥م لاحتواء المشكلة والتي نعتقد أنها لو نفذت لأسهمت في احتواء هذه المشكلة.



وأكد أن قرار محافظ شبوة يفتقد للمستند القـانوني ويعـد تجاوزاً للصلاحيات وبالتالي فإنـه يـعـتـبـر قـراراً لاغيـاً ومستعدون للتداول مـع السلطة المحليـة لكـل ما يخدم شبوة وأمنها واستقرارها.

والسبت، أصدر محافظ شبوة، قرارا بإقالة العميد عبدربه لعكب قائد قوات الأمن الخاصة، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة وعدم التعامل معه بالمطلق.