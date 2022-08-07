شبوة.. قوات تابعة للإمارات تحاصر منزل "لعكب".. وتحتجز المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بأن قوات مدعومة من الإمارات تحاصر منزل قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة العميد عبدربه لعكب في مدينة عتق مركز المحافظة جنوب شرقي اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن مدرعات وأطقم عسكرية تابعة لما يسمى "قوات دفاع شبوة"، انتشرت، مساء اليوم، بالقرب من مجمع العاصمة القريب من منزل العميد لعكب، بهدف محاصرته وعدم السماح بأي تحركات إلى منزله.



كما دفعت تلك القوات الموالية للإمارات، عناصرها وآلياتها إلى محيط معسكر قوات الأمن الخاصة في محاولة لاقتحامه، وفق المصدر.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي بإقالة العميد لعكب من قيادة القوات الخاصة، رغم أن الأخير معين بقرار رئاسي.



في السياق، احتجزت قوات دفاع شبوة، اليوم الأحد، عشرات المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية في نقطة العكف بالمدخل الشرقي لمدينة عتق، وفق مصادر محلية.



وذكرت المصادر، أن معظم المواطنين الذين تم احتجازهم ينتمون لمحافظة تعز، وكانوا متجهين إلى محافظتي شبوة ومأرب لمزاولة أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.



وأشارت إلى أن قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، تصف أبناء تعز بالمخربين مبررة أعمال الاحتجاز التي قالت إنها جاءت تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة شبوة عوض العولقي باحتجاز أي مركبات تحمل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.





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