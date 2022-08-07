السلطة المحلية بمأرب تدعو للتدخل العاجل لإغاثة الأسر المنكوبة جراء السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الأحد، نداءً عاجلاً إلى الحكومة وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتخفيف معاناة الأسر المنكوبة جراء السيول.



جاء ذلك خلال ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع كرس أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أمس، وأقر تفعيل خطة لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة الكارثة في ظل استمرار التغير المناخي.



واطلع المكتب على التقرير الأولي للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة عن الأضرار التي لحقت بالنازحين في المخيمات وخارجها جراء السيول الجارفة.



وأفاد التقرير بتضرر 16 ألفاً و 735 أسرة نازحة منها 5 آلاف و 287 أسرة تضررت كلياً بجرف المساكن بما تحتويه وتضرر 11 ألفاً و 484 تضررت جزئياً .



ووجه المكتب التنفيذي نداءً عاجلاً إلى الحكومة وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتخفيف معاناة الأسر المنكوبة وتغطية الاحتياجات العاجلة وفي مقدمتها توفير مأوى طارئ يكون أكثر ديمومة وصمود أمام الكوارث.



في سياق أخر، ناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل عمل عدد من الجهات والمكاتب الحكومية والفصل في الاختصاصات بين المكاتب والمؤسسات المحلية في المحافظة والمديريات.



واستمع إلى تقرير مكتب الخدمة المدنية عن الانضباط الوظيفي والإجراءات المتخذة بحق المتغيبين بالإضافة إلى تقرير مكتب التربية والتعليم عن احتياجات العام الدراسي الجديد.



وأقر اعتماد 700 عقد عمل جديد للمعلمين لتغطية العجز القائم في المدارس بموازنة شهرية بمبلغ 448 مليون ريال من اعتماد بند التنمية في المحافظة.



كما تطرق إلى تفعيل دور القطاع الزراعي بمختلف هيئاته في المحافظة بما يسهم في زيادة المساحة الزراعية ومضاعفة حجم الإنتاج الزراعي في المحافظة لتغطية جزء من الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية.



من جانبه أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود في ظل التحديات والأوضاع الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بما يحقق الأهداف المنشودة.



وشدد على ضرورة قيام كافة المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين والنازحين بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية والدعم الذي تقدمه السلطة المحلية والحكومة في ظل تدني مستوى تدخلات شركاء العمل الإنساني.

