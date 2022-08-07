تعز.. الآلاف يشيعون جثمان رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ "عبدالرحمن عثمان"

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع الآلاف من أبناء محافظة تعز، الأحد، جثمان فقيد رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ عبد الرحمن محمد على عثمان، بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية.



وأقيمت الصلاة على جثمان الفقيد في جامع السعيد والانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية المسراخ، حيث تم مواراة جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.





وقال محافظ تعز إن "الفقيد يعد من رموز الوطن وعلم من أعلام اليمن وشخصية سياسية واجتماعية بارزة وتولى مناصب رفيعة في المحافظة والدولة وصولاً إلى رئيس مجلس الشورى وهذا يؤكد الصفات الحميدة التي يتحلى بها الفقيد وأدواره الوطنية البارزة".



وأضاف أن هذه الجموع الغفيرة التي احتشدت اليوم والتعازي من كل المكونات ابتداء من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه والحكومة والبرلمان والشورى والأحزاب وجميع المكونات الوطنية توكد مدى التقدير للأدوار الوطنية والسياسية للفقيد وحكمته وتواضعه.



ويعد عبدالرحمن عثمان من أبرز الشخصيات المناضلة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية، وهو نجل محمد علي عثمان السياسي المعارض للحكم الملكي في البلاد، وأول رئيس لمجلس السيادة في اليمن بعد الثورة.

