اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعز.. الآلاف يشيعون جثمان رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ "عبدالرحمن عثمان"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع الآلاف من أبناء محافظة تعز، الأحد، جثمان فقيد رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ عبد الرحمن محمد على عثمان، بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية.
 
وأقيمت الصلاة على جثمان الفقيد في جامع السعيد والانتقال إلى مسقط رأسه في مديرية المسراخ، حيث تم مواراة جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.


 
وقال محافظ تعز إن "الفقيد يعد من رموز الوطن وعلم من أعلام اليمن وشخصية سياسية واجتماعية بارزة وتولى مناصب رفيعة في المحافظة والدولة وصولاً إلى رئيس مجلس الشورى وهذا يؤكد الصفات الحميدة التي يتحلى بها الفقيد وأدواره الوطنية البارزة".
 
وأضاف أن هذه الجموع الغفيرة التي احتشدت اليوم والتعازي من كل المكونات ابتداء من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه والحكومة والبرلمان والشورى والأحزاب وجميع المكونات الوطنية توكد مدى التقدير للأدوار الوطنية والسياسية للفقيد وحكمته وتواضعه.
 
ويعد عبدالرحمن عثمان من أبرز الشخصيات المناضلة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية، وهو نجل محمد علي عثمان السياسي المعارض للحكم الملكي في البلاد، وأول رئيس لمجلس السيادة في اليمن بعد الثورة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا