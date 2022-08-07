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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، جرائم استهداف المدنيين في مدينة تعز.

واوضح ان قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة بتلة معسكر الامن المركزي، استهدفت المواطنين اثناء صلاة الجمعة في حي كلابة شمال شرق المدينة، ما ادى لاصابة محمد مهدي عبدالله (18 عام) وأنور باشا العبسي (21 عام)، أحدهم بحالة الخطر‏.

وزير الإعلام يطالب بموقف دولي من استمرار جرائم مليشيا الحوثي بتعز

واشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها واستهدافها الممنهج وقتلها المتعمد للمدنيين في مدينة ومحافظة تعز، بنيران القناصة وقذائف الهاون والمدفعية، وحصارها الظالم على المحافظة الاكثر كثافة سكانية في اليمن للعام السابع على التوالي، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة واضحة لجرائم القتل اليومي للمدنيين بمحافظة تعز، وملاحقة المسئولين عنها باعتبارها "جرائم حرب"، والضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بالهدنة وإنهاء الحصار بشكل فوري عن تعز.



وعقد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، في وقت سابق، لقاءًا بقادة وضباط اللواء الأول حرس حدود، لمناقشة خطة انتشار اللواء في مسرح العمليات، والخطط المستقبلية، وسبل تفعيل الجانب الإداري ومضاعفة جهود التدريب والتأهيل والقضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات.

ونقل قائد المنطقة العسكرية السادسة، خلال اللقاء، تحايا القيادة السياسية والعسكرية لكافة ضباط وأفراد اللواء الأول حرس حدود.. مثمنًا دورهم الريادي والبطولي طيلة الفترة الماضية.

وعبّر قادة اللواء، عن شكرهم لقيادة وزارة الدفاع وللقيادة السياسية والعسكرية وللأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم لمنتسبي اللواء الأول حرس ودورهم في معركة استعادة الدولة.



وكان مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس عقد اجتماع في وقت سابق واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.

وفي بداية الاجتماع رحب مجلس القيادة الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.

وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وكرس المجلس اجتماعه لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.

واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.