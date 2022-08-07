شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر، واعضاء المجلس والمحكمة العليا.

وقد ادى اليمين القانونية كلًا من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، امين عام مجلس القضاء الاعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء، والقاضي محمد علي ابكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية

كما ادى اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المهندس وائل محمود محمد طرموم مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقضت المادة الثانية والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



كما ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا، ضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والإداري.

وأكد وزير الدفاع أن المسئولية الوطنية والمرحلة الاستثنائية تستوجب مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ الأوامر وإنجاز المهام الموكلة.. مضيفا "أن القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفروعها هي صمام أمان الدولة والشعب، في ظل ما تشهده البلد من تحول سياسي مهم، ولحظة تاريخية فارقة".

وشدد على ضرورة الانضباط في تنفيذ الأوامر والالتزام باللوائح والأنظمة العسكرية، منوهًا إلى أهمية العمل وفق منظومة واحدة لتعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها ومكانتها لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الأبي.

وأوضح الداعري أن المعركة اليوم تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر مليشيا الانقلاب الحوثية، ذراع إيران في اليمن والمنطقة، وأضاف "سنبقى عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للتضحية والفداء من أجل تجاوز المنعطفات والتحديات وفرض خيارات السلام الدائم والاستقرار المنشود"

وأشار وزير الدفاع إلى أن المعركة والقضية واحدة، والواجب الوطني يفرض علينا العمل معًا من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها، وتجاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي أفرزتها الحرب.. مؤكدا المضي نحو بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من المتانة والصلابة والمؤسسية.

كما نوه بـ إعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع والقوات المسلحة وفقًا للمخرجات التي تمخضت عن اللجنة العسكرية والأمنية العليا.

وثمن الوزير الداعري مواقف قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المستمر للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، أن حضرموت أمامها فرصة ذهبية لتحقيق آمال مواطنيها والمتمثلة في بناء تجربة وطنية تسهم في إثراء البناء المؤسسي للوطن بصورة عامة.

وقال البحسني، خلال مراسم الاستلام والتسليم بينه وبين محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي "إن بناء المؤسسات على أسسٍ قانونية وديمقراطية قد سنحت لها فرصة فريدة في هذه الظروف رغم أن الوطن يعيش حالة حرب مع الانقلابيين الحوثيين، وهذا يضع علينا جميعًا مسؤولية كبيرة يجب أن تختفي أمامها روح الأنانية وحب الذات وتحل محلها روح المحبة والتعاون والتعاضد، وروح العمل كفريق واحد على مختلف المستويات والوقوف إلى جانب المسؤول الأول في المحافظة في هذه الظروف ونبذ كل الخلافات، والسمو عاليًا فوق كل ما يفرّق أبناء حضرموت على مستوى القيادة والقاعدة".

وأضاف "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها الأمر الذي يستدعي منا مزيدا من التعاون والتماسك لكي نصل إلى تحقيق ما يصبوا إليه أهلنا الصابرون في حضرموت من تقدم ورقي وازدهار في كافة المجالات وخصوصا المجال الخدمي والاقتصادي.

وخاطب ابناء حضرموت قائلا "اننا لن نخذلكم أبدًا وسنكون سندًا وعونًا لكم في أي موقع أو منصب نستطيع أن نخدم المحافظة ونخدمكم فيه، وأن نكون خير معين للمحافظ الجديد في مواصلة مسيرة الارتقاء والعطاء بالمحافظة إلى المستوى الذي يأمله المواطنين، ونؤكد لكم أننا سنعمل معه جنبا إلى جنب في سبيل تحسين الأوضاع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا".

واشار البحسني إلى ما تم إنشاءه خلال الفترة الماضية من قوة عسكرية وأمنية من أبناء هذا الوطن على أسس علمية وقانونية وتتمتع بروح معنوية عالية، بفضل الروح التي عَمِل بها القادة العسكريين والأمنيين على مختلف المستويات، فكانت كلمتهم موحدة عندما ظهرت بعض النوايا التي كانت تستهدف جر حضرموت نحو اليمين أو اليسار، حتى أصبح اليوم البناء العسكري والأمني في المحافظة دون شك مؤسس تأسيسًا سليمًا في مختلف ربوع الوطن.

ونوه بالتعاون الوثيق مع قيادة قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اتخاذ القرار الصائب والمتمثل في بناء قوة عسكرية من مختلف مديريات حضرموت تخضع لتدريبٍ عالي في منطقة الربع الخالي بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والأفكار التي دُرست ووُضعِتْ لكيفية تحرير ساحل حضرموت من قوى الإرهاب التي تمكنت من السيطرة على الساحل لمدة عام، وبعد اقتناع قيادة التحالف وقيادة الشرعية والقيادة العسكرية الحضرمية أن هذه القوة جاهزة لخوض المعركة بنجاح اتخذ قرار معركة تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في الرابع والعشرين من أبريل 2016م ونفّذت بنجاح.



كما تطرق إلى المنجزات التي تحققت في المجال العسكري والأمني، من خلال إنشاء كلية الشرطة كصرحًا تعليميًا يضم ميادين للتدريب ومبانٍ تعليمية وسكنية ومرافق أخرى وهيئة تدريس، تجعل من هذه الكلية لا تقل مستوى عن الكليات في الوطن العربي، إلى جانب بناء سكنات للضباط والأفراد في مجمل المعسكرات التي تتمركز فيها القوات العسكرية حاليًا، وبناء مدرسة قتال تابعة للمنطقة العسكرية الثانية وهي بمثابة الكلية، حيث تعقد فيها دورات إنعاشية للضباط وصف الضباط ودورات للجنود المستجدين، وفرضت ظروف فيروس كورونا ضرورة إنشاء مستشفى عسكري وتم إنشاء ذلك المستشفى في وقتٍ قياسي، كما تم إنشاء مستشفى ميداني في معسكر الريان بطاقة استيعابية تصل إلى خمسمائة سرير، ومنذ سنين يجري العمل على إنشاء المجمع السياحي لنادي الضباط في منطقة خلف وهذه التجربة فريدة أقدمت عليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية.

من جانبه أشار محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إلى أن العمل في قيادة السلطة المحلية بحضرموت مسؤولية كبيرة.. معبرا عن تقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت السابق اللواء الركن فرج البحسني على كل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهده وأثناء تولية إدارة المحافظة، التي لا يستطيع أيًا كان إنكارها، وفي مقدمتها تأسيس قوات النخبة الحضرمية التي يفخر بها الجميع، والتي ستحظى برعاية واهتمام قيادة السلطة المحلية للحفاظ عليها، مؤكدًا أنه سيواصل عمله من آخر محطة توقف عنها المحافظ السابق، وأن شعار السلطة المحلية خلال المرحلة القادمة سيكون حضرموت أولًا.