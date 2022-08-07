تعز..توقف حركة السير في طريق "هيجة العبد" جراء تعطل شاحنتي نقل

المنامة - ياسر ابراهيم - توقفت الحركة المرورية بشكل كلي في خط هيجة العبد الرابط بين مدينة تعز والعاصمة عدن، جراء تعطل شاحنتي نقل.



وقال مسافرون، إن "شاحنتي نقل تعطلتا منذ الليلة الماضية في الخط بنقيل هيجة العبد، وتسببتا بتوقف حركة السير بشكل كلي".



وأضافوا أن توقف الحركة أدى إلى تكدس مئات المسافرين، مشيرين إلى أن عدم استكمال صيانة الطريق والانهيارات جراء الأمطار تسبب في زيادة الحوادث المرورية.



وطريق هيجة العبد هو الخط الرابط بين تعز وبقية المحافظات المحررة (جنوب وشرق البلاد)، والشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسيطر على كافة الطرق الأخرى المؤدية إليها.

