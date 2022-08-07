الحكومة: تمديد الهُدنة دون فتح طرق تعز "مضيعة للوقت"

المنامة - ياسر ابراهيم - وصف رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن فتح الطرق، عبدالكريم شيبان، تمديد الهُدنة دون فتح طرق محافظة تعز، بأنها "مضيعة للوقت"، متهما المجتمع الدولي بالرضوخ للحوثيين.



وقال في تصريح خاص لـ قناة "يمن شباب"، إن جميع طرق تعز مازالت مغلقة حتى الآن رغم إعلان تمديد الهُدنة للمرة الثالثة.



وأكد شيبان أن تعز لا تستفيد من تمديد الهُدن التي يعلن عنها المبعوث الأممي، وأن المستفيد الوحيد من تلك الهُدن هو الحوثي، الذي قال إنه "ينفذ جميع طلباته التي يريدها" نظراً لرضوخ المجتمع الدولي.



وطالب رئيس الوفد الحكومي المفاوض، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على مليشيا الحوثي بفتح الطرق في محافظة تعز وبقية المحافظات.



وأشار شيبان إلى أنه دون فتح الطرق فإن الأمر يبدو "مضيعة للوقت".



ورغم انتهاء أربعة أشهر من الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ترفض مليشيا الحوثي تنفيذ بند فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى من اتفاق الهُدنة التي جرى إعلان تمديدها في الثاني من الشهر الجاري لشهرين إضافيين.





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