تقرير رسمي: تضرر أكثر من 16700 أسرة نازحة بمأرب جراء الأمطار والسيول

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي، الأحد، تضرر أكثر من 16700 أسرة نازحة بمأرب، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب، مساء السبت.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في بيان أولي لها، وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، أن السيول والأمطار الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب، مساء أمس، أدت إلى غمر وجرف منازل النازحين في المخيمات وخارجها، وألحقت أضرار مادية جسيمة.



وأضافت أن فرقها الميدانية رصدت تضرر (16.735) أسرة، منها (5.287)أسرة تضررت بشكل كلي، و(11.448) أسرة تضررت بشكل جزئي.



وحسب رصد الوحدة، فإن أكثر الأسر المتضررة كانت في مخيمات المدينة العشرة وبلغت أكثر من 12 ألف أسرة متضررة، تليها مديرية الوادي بنحو 3600 أسرة متضررة، ومديرية رغوان بنحو 600 أسرة ومديرية حريب نحو 300 أسرة.



وناشدت الوحدة التنفيذية، منظمات الأمم المتحدة والشركاء الانسانيين، إلى حشد الدعم والتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر من النازحين المتضررين، وتوفير المأوى والإيواء والغذاء والمياه، وتوفير مأوى انتقالي مستدام يصمد أمام الكوارث.



ومسا السبت، شهدت مدينة مأرب، أمطار غزيرة وغير مسبوقة، تضررت على إثرها آلاف الأسر النازحة، وسط مناشدات للسلطات والمنظمات بالتدخل.

