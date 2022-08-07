عدن.. مليشيا الانتقالي تختطف صحفي وشقيقه من منزلهما بدار سعد

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الانتقالي، يوم السبت، صحفي وشقيقه، من منزلهما، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس، اختطفه ملسحون يتبعون مليشيا الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، أثناء تواجدهما في منزلهما دار سعد، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

إلى ذلك، أدانت منظمة رايتس رادار، اختطاف مليشيا الانتقالي للصحفي أحمد ماهر، وشقيقه من منزلهما بمدينة عدن.

ودعت المنظمة الحقوقية، السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، للتحقيق العاجل في حادثة الاختطاف التي تعرض لها الصحفي أحمد ماهر وشقيقه.

