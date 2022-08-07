اخبار الخليج / اخبار اليمن

عدن.. مليشيا الانتقالي تختطف صحفي وشقيقه من منزلهما بدار سعد

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الانتقالي، يوم السبت، صحفي وشقيقه، من منزلهما، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس، اختطفه ملسحون يتبعون مليشيا الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، أثناء تواجدهما في منزلهما دار سعد، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

إلى ذلك، أدانت منظمة رايتس رادار، اختطاف مليشيا الانتقالي للصحفي أحمد ماهر، وشقيقه من منزلهما بمدينة عدن.

ودعت المنظمة الحقوقية، السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، للتحقيق العاجل في حادثة الاختطاف التي تعرض لها الصحفي أحمد ماهر وشقيقه.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا