شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقالة عبدربه لعكب.. الإطاحة بذراع الإخوان بالملف الأمني في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطاح محافظ شبوة اليمنية عوض العولقي، السبت، بذراع الإخوان في الملف الأمني، وذلك بعد تحركات مشبوهة لتفجير الوضع في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

وأصدر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، القرار الذي حمل رقم 29 لسنة 2022، ونص على إقالة قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة العميد عبدربه محمد صالح لعكب، أحد أبرز القيادات الأمنية للإخوان.

كما نص القرار على إقالة قائد معسكر القوات الخاصة أحمد درعان، ومنع ناصر الشريف - مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة، وعدم التعامل معه بالمطلق.

جاء ذلك على خلفية منع القيادات الأمنية الإخوانية، نائب مدير شرطة شبوة المكلف بمهمة قائد القوات الخاصة العميد أحمد ناصر لحول من الدخول إلى المعسكر لممارسة مهامه، ما يعد إعلان تمرد عسكري على السلطة المعترف بها؛ وتمرد على قرارات اللجنة الأمنية، وفقا للقرار الصادر مساء السبت.

وقضى القرار باستمرار توقيف قائد اللواء الثاني - دفاع شبوة وجدي باعوم ومعالجة آثار اشتباكات بينية حصلت بين قوات الأمن الخاصة بشبوة واللواء الثاني دفاع شبوة.

ويحبط إقالة قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب عبث الإخوان في شبوة بعد استغلاله في شراء العتاد بمئات الملايين من تجار الأسلحة في مسعى لتفجير الوضع أمنيا ورفضه تنفيذ توجيهات السلطة المحلية المعترف بها دوليا.

وكان محافظ شبوة عوض الوزير قد فضح في وقت سابق ذراع الإخوان في شبوة "لعكب" الذي يتحرك للعبث بالملف الأمني ويواصل استفزازاته بدعم من قيادات التنظيم الإرهابي قبل أن يتم الإطاحة به من منصبه.

يأتي ذلك بموجب توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لقيادة السلطة المحلية في شبوة باتخاذ الإجراءات الضامنة لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، ما فتح فصلا جديدا من تطبيع الأوضاع بعيدا عن عبث الإخوان.

الجدير بالذكر أن مسلحين أقدموا الأربعاء على تفجير أنبوب لضخ النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط.

وأكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، أن مجهولين فجروا أنبوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة.

وأضاف أن الجهات المختصة أوقفت ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين حقل العقلة وميناء التصدير في منطقة النُشيمة بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.

وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.