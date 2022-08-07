ينظم حركة السير أثناء اشتداد الأمطار.. ناشطون يكرمون رجل المرور "غازي محمد" في مأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - كرم ناشطون شباب في مأرب، أمس السبت رجل المرور "غازي محمد" بعد انتشار صورة له وهو يواصل عملة وسط مطر غزير.

وزار الشباب شرطي المرور "غازي" في موقع عمله وقدموا له هدايا رمزية متنوعة، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "قف، الآن لحظة تكريم البطل "غازي محمد".

وكان الشباب قد أطلقوا مبادرة أسموها "تكريم بطل"، تكريما لرجل المرور "غازي" بعد انتشار صورة له وهو يقوم بتنظيم السير لحظة اشتداد المطر في المدينة الأسبوع الماضي.

وجاءت المبادرة بجهود ذاتية للشباب، كتشجيع ومساندة مجتمعية لكل الأبطال الذين يقومون بخدمة الوطن والمجتمع في اللحظات العصيبة.

وتشهد محافظة مأرب أمطار غزيرة تسببت بجرف مخيمات النازحين في عدد من المناطق، بعد تدفق السيول إليها.