اخبار الخليج / اخبار اليمن

ينظم حركة السير أثناء اشتداد الأمطار.. ناشطون يكرمون رجل المرور "غازي محمد" في مأرب 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

المنامة - ياسر ابراهيم - كرم ناشطون شباب في مأرب، أمس السبت رجل المرور "غازي محمد" بعد انتشار صورة له وهو يواصل عملة وسط مطر غزير. 

وزار الشباب شرطي المرور "غازي" في موقع عمله وقدموا له هدايا رمزية متنوعة، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "قف، الآن لحظة تكريم البطل "غازي محمد".  

وكان الشباب قد أطلقوا مبادرة أسموها "تكريم بطل"، تكريما لرجل المرور "غازي" بعد انتشار صورة له وهو يقوم بتنظيم السير لحظة اشتداد المطر في المدينة الأسبوع الماضي.  

وجاءت المبادرة بجهود ذاتية للشباب، كتشجيع ومساندة مجتمعية لكل الأبطال الذين يقومون بخدمة الوطن والمجتمع في اللحظات العصيبة. 

وتشهد محافظة مأرب أمطار غزيرة تسببت بجرف مخيمات النازحين في عدد من المناطق، بعد تدفق السيول إليها. 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا