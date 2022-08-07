صنعاء.. تهدّم أربعة منازل بسبب الأمطار دون تسجيل خسائر بشرية

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبّبت سيول الأمطار، التي هطلت على العاصمة صنعاء، السبت، في تهدّم أربعة منازل، في العاصمة صنعاء ، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكدت مصادر محلية، تهدم أربعة منازل في صنعاء، اثنين منها في صنعاء القديمة، وقد تهمدا كليا وجزئيا، أحدهما منزل المواطن محمد السدمي في حارة ياسر.

كما تسبب سيول الأمطار في تهدم منزلين آخرين أحدهما في حارة الصعدي، والأخر في مديرية الثورة، جراء سيول الأمطار الغزيرة التي لا تزال مستمرة حتى كتابة هذا الخبر.

ولم تسجل أي خسائر بشرية ناجمة عن تهدم المنازل في صنعاء؛ جراء سيول الأمطار.

وتشهد العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية أمطارا غزيرة للأسبوع الثالث على التوالي.

وتسببت سيول الأمطار في تهدّم عشرات المنازل، ووفاة عشرات المواطنين في عدة محافظات يمنية.