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مأرب.. تضرر أكثر من 400 منزل للنازحين في مخيم الجفينة بسبب الأمطار

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية إن أكثر من 400 منزلا تضررت كليًا وجزئيا؛ في مخيم الجفينة، بسبب سيول الأمطار، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقدّرت احصائية أولية، أن أكثر من 400 منزل تضررت كليا والبعض الآخر جزئيا، في مخيم الجفينة أكبر مخيم للنازحين في المحافظة بسبب سيول الأمطار.

وناشد النازحون، في مخيم الجفينة، السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لإغاثتهم.

وكانت منظمة حماية (HOCO)، قد دعت في وقت سابق، الحكومة اليمنية، بسرعة التدخل لإنقاذ الأسر المتضررة من السيول والأمطار في مخيمات النزوح بمأرب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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