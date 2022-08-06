مقتل ثلاثة من عصابة الحوثي في مواجهات مستمرة مع قبليين شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة عناصر من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، برصاص مسلحين قبليين بصنعاء شمالي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات مستمرة منذ صباح اليوم بين مسلحين قبليين، وعناصر من مليشيات الحوثي تريد انتزاع جبايات من إحدى الكسارات في منطقة صرف بمديرية بني حشيش شرقي صنعاء.



وأضاف، أن عناصر حوثية قدمت إلى ملاك كسارة فتح الرحمن وطلبوا منهم جبايات بالقوة الأمر الذي رفضه أصحاب الكسارة الذي ينتمون إلى "بيت شبيح"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.



وذكر المصدر، أن الاشتباكات أسفرت -حتى الآن- عن مقتل ثلاثة من عناصر عصابة الحوثي، وإصابة أخرون من الطرفين (لم يحدد عددهم).



وقال إن الطرفين حشدوا عناصرهم ويخوضون المعارك بمختلف أنواع الأسلحة وما زالت مستمرة حتى مساء اليوم.

