تعز.. مقتل وإصابة 5 مدنيين بينهم طفلين برصاص قناصة الحوثي منذ إعلان تمديد الهدنة

أدان مركز تعز الحقوقيTHRC سقوط ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح في مدينة تعز المحاصرة بنيران جماعة الحوثي، منذ إعلان المبعوث الأممي هانس غرونديرغ، تمديد الهدنة للمرة الثالثة في اليمن لشهرين أخرين.



وقال مركز تعز، في بيان اليوم السبت، وصل"يمن شباب نت" نسخة منه، إنه "وثق على مدى أربعة أيام منذ إعلان تمديد الهدنة، مقتل اثنين من المدنيين (مسن - وطفل) وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل".



وأضاف، أن جميع الضحايا تم استهدافهم من قبل قناصة جماعة الحوثي التي تستمر بفرض حصار مطبق على مدينة تعز واستهداف الأحياء السكنية والشوارع والأسواق المزدحمة بقذائف المدفعية ونيران القناصة.



وأفاد بأن قناصة مليشيا الحوثي استهدفت اليوم السبت، الطفل جلال حمود الفقيه من سكان حي بريد الروضة بمنطقة كلابة، بطلق ناري بالرأس أدخل على إثره العناية المركزة بحالة خطيرة.



قال مركز تعز، إن قناصة جماعة الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي قتلت يوم الأربعاء، المواطن "عبدالله حسن سيف" بمنطقة كلابة شرق مدينة تعز .



والخميس، قتلت قناصة جماعة الحوثي الطفل "امير ماجد محمد الحاج" في سائلة موقعة بمديرية الصلو جنوب محافظة تعز، كما استهدفت يوم الجمعة المواطنين بمنطقة كلابة وإصابة المواطن "أنور باشا ناجي" والمواطن محمد مهدي عبدالله أحدهما أصيب بطلق ناري اخترق الدماغ وحالته حرجة، وفق البيان.



وقال البيان، إن ‏‎تكرار استهداف ‎جماعة الحوثي للمدنيين في مدينة تعز وغيرها من المحافظات إصرار على تجاهل الهدنة الأممية المعلنة وانتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي.



وأضاف، "نؤكد أن صمت مكتب المبعوث الأممي لليمن والجهات المعنية تجاه خروقات جماعة الحوثي للهدنة واستهداف الأحياء السكنية في وقتل المدنيين ورفض إنهاء الحصار وفتح الطرق الرئيسية في مدينة تعز، شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين".



ودعا البيان، المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهم تجاه ضحايا الانتهاكات الحوثية واتخاذ موقف حازم وأكثر جدية للضغط على جماعة الحوثي والحد من استهدافها المتكرر للمدنيين.

