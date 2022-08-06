أضرار السيول.. غرق شاب في شبوة ومحاصرة عشرات المنازل في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - غرق شاب عشريني في سيول الأمطار بأحد أودية محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، فيما تحاصر السيول عشرات المنازل في محافظة الجوف (شمال شرق البلاد).



وقال الدفاع المدني بمحافظة شبوة، في بيان إن السيول أدت لفقدان شاب عشريني أثناء عبوره أحد الأودية في مديرية عسيلان.



وجدد الدفاع المدني تحذيراته للمواطنين من المخاطرة والمجازفة في قطع الأودية التي بها جريان للسيول.



وفي محافظة الجوف (شمال شرق البلاد)، غمرت سيول الأمطار الغزيرة، الجمعة، عدداً من منازل السكان في مناطق وقرى مديرية الحزم مركز المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن "السيول المتدفقة طوقت العديد من القرى في مديرية الحزم من بينها منطقة السيل، ومناطق وقرى وداي الشجن، وسط المحافظة".



وأضافت أن السيول تسببت في قطع الخط المؤدي إلى مدينة الحزم، حيث بات مئات المسافرين عالقين في منطقة "لزلاق السلمات" بعد أمطار غزيرة تسببت بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.





وشكا مواطنون من عدم اكتراث مليشيا الحوثي لمناشدات المواطنين بطلب المساعدة والتدخل لإنقاذهم من السيول التي تحاصرهم داخل المنازل.



والثلاثاء، تسببت سيول غزيرة، شهدتها محافظة الجوف، بانهيار نحو 8 منازل في مدينة الحزم، وجرف أراضٍ زراعية وممتلكات، فضلا عن محاصرة السيول لعشرات المنازل في المدينة التي باتت منكوبة بفعل السيول والأمطار.

