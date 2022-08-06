اليمن.. وفاة سائق شاحنة في حادث مروري جنوب محافظة تعز المحاصرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم السبت، سائق شاحنة نقل بضائع في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز المحاصرة (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن شاحنة محملة بالإسمنت انزلقت في منحدر جبلي بمنطقة الأعروق في مديرية حيفان ما أدى إلى وفاة سائقها.



وتكررت الحوادث المرورية في طريق حيفان البديل الذي يعبرها المسافرين من عدن إلى منطقة الحوبان ‎شرقي تعز.



ومنذ عام 2015 تفرض مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حصارا خانقا على تعز، وأغلقت الطرق مع الرئيسية مع المحافظات الأخرى، الأمر الذي دفع السكان والتجار إلى سلوك طرقات جبلية وعرة تؤدي إلى حوادث مميتة بشكل مستمر.



وخلال الفترة الممتدة من يناير 2017 إلى يونيو 2022 بلغت عدد الحوادث المرورية في طريقي الأقروض وهيجة العبد (طريقين بديلين يستخدمها سكان تعز للتنقل) 145 حادثا تسببت بوفاة 142 شخصا وإصابة 549 آخرين، وفق تقرير حديث لمنظمة رايتس رادار.



وتضمنت الهدنة الأممية التي بدأت مطلع أبريل الماضي عدة بنود من بينها فتح طرق تعز ومحافظات أخرى.وقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مقترحين لفتح طرق تعز وافقت عليه الحكومة لكن مليشيات الحوثي رفضته.

