شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل حكومي.. أبين تشهد أعمال صيانة الطرق الداخلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت أعمال الصيانة للمواقع المتضررة بالطرقات الداخلية والشريانية بمحافظة أبين بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وتقوم الجهات المنفذة على أعمال صيانة الحفائر المتضررة بالطريق بدءاً من دوفس إلى جولة الكوز ومن الكوز إلى مدخل مدينة جعار.

وقال المهندس وضاح محمد عبده استشاري مشروع الصيانة الروتينية لصندوق صيانة الطرق والجسور في محافظة أبين أن الفرق الفنية تعمل بوتيرة عالية من أجل انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

واضاف وضاح أن الجهات المنفذة باشرت بالعمل عقب استلامها للمشاريع المستهدفة بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وواصل قائلا أن العمل يسير على قدم وساق من قبل الجهات المنفذة.لافتا من المرجح الانتهاء قبل الفترة الزمنية المحددة.

جدير بالاشارة أن العمل يأتي بالتزامن مع عدة مشاريع ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة بدءاً من صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.