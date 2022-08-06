الضالع.. تسجيل 172 جريمة جنائية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الشهر الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في محافظة الضالع ( جنوبي اليمن)، تسجيل 172 جريمة جنائية خلال الشهر الفائت.



وقالت إحصائية أمنية صادرة عن مليشيا الحوثي، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في المحافظة شهدت 172 جريمة جنائية مختلفة خلال ذو الحجة (يوليو) الماضي.



وحسب الإحصائية فإن الجرائم شملت 3 جرائم قتل، و9 جرائم شروع في القتل، وحادثة حرق عمد، و24 جريمة اعتداء.



ومن بين الجرائم 13 جريمة سرقة (سرقة منزل، 4 دراجات نارية، 8 سرقات مختلفة)، إضافة إلى جرائم نصب واحتيال وخيانة أمانة.



وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية.

