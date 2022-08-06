مقتل مغترب يمني برصاص عصابة تقطع في صحراء الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مغترب يمني، برصاص عصابة تمارس التقطع والحرابة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يمارسون عمليات التقطع في احدى طرقات صحراء الجوف، أقدموا على قتل الشاب "إبراهيم الفائق" أثناء سفره باتجاه المملكة العربية السعودية.



وأكد "حمدي الفائق" مقتل شقيقه عبر صفحته بموقع فيسبوك، حيث أكد أنه لم يمضي على وداعه سوى يوم واحد.



وتشهد الخطوط الصحراوية في محافظة الجوف التي تُسيطر على غالبيتها مليشيا الحوثي، عمليات تقطع ونهب وقتل بشكل متكرر من قبل عصابات مسلحة، وسط غياب أي دور للجهات المعنية لوقف تلك الجرائم المروعة.

