شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تُسقط مسيرة حوثية مفخخة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسقطت القوات الجنوبية باليمن مسيرة حوثية في الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة أبين، في اختراق جديد من المليشيات للهدنة الأممية.

وقال مصدر عسكري، فجر السبت، إن القوات الجنوبية رصدت طائرة مسيرة حوثية تخترق أجواء مديرية "جيشان" في أبين الواقعة على حدود محافظتي شبوة والبيضاء قبل أن تنجح في إسقاطها.

وبحسب المصدر فقد نجحت الدفاعات الأرضية في إسقاط مسيرة حوثية في مركز مديرية جيشان، وتم نقل حطامها للجهات المختصة وذلك مساء الجمعة.

واعتبر المصدر إسقاط مسيرة حوثية للمرة الأولى خلال العام الجاري في جيشان مؤشرا على تصعيد عسكري قادم للمليشيات في هذا المحور القتالي الذي تنتشر فيه المقاومة الجنوبية طوال المناطق الحدودية مع محافظة البيضاء المجاورة الخاضعة للانقلابيين وتنظيم القاعدة.

ويستغل الحوثيون الهدنة الأممية في التجسس وتحديث ترسانتهم العسكرية إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة في إطلاق قذائف هجومية على المناطق السكنية المحررة والمواقع العسكرية لقوات المجلس الرئاسي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين من الأطفال.

أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، الخميس، تصعيد ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها في محافظة تعز، والذي أدى لمقتل مواطن وطفل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن استهداف قناصة الحوثي للمدنيين أدى لمقتل الطفل أمير ماجد محمد الحاج في سائلة "موقعة" بين مديريتي سامع والصلو، بعد ساعات من مقتل عبدالله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله في حي كلابه بمدينة تعز‏.

كما أشار إلى أن تصعيد الميليشيا جرائمها والقتل المتعمد للأطفال في محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الإنسانية، يعكس حقدها الدفين على المحافظة واستهتارها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لمليشيا الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقًا للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وأضاف أن تمديد الهدنة يتضمن التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت.