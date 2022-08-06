اضطرت للهبوط في مطار جدة.. طيران اليمنية: وفاة مسافر إثر أزمة صحية في رحلة متجه الى عمان

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن يمني مساء أمس الجمعة، على متن رحلة جوية كانت بطريقها من مطار صنعاء، إلى العاصمة الأردنية عمَان، مما اضطر كابتن الطائرة للهبوط اضطراري في مطار جدة السعودي.

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية "إن رحلتها الجوية من صنعاء الى عمان اضطرت للهبوط في مطار جدة السعودي، بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المسافرين".

وأفاد مصدر في الخطوط الجوية اليمنية - في بيان مقتضب - "أن رحلة اليمنية المتوجهة من العاصمة صنعاء إلى عمان الجمعة، اضطرت للهبوط في مطار جدة، نتيجة تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخول الطائرة الأجواء السعودية".

وذكر المصدر أنه "تم اتخاذ الإجراءات الطبية، اللازمة للمريض في مستشفى المطار، إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي في المستشفى".

وقالت الشركة "أن كابتن الطائرة اتخذ قرارا إنسانيا في محاولة إنقاذ المريض، ولكن قدر الله وما شاء فعل"، مؤكداً "أن الطائرة اقلعت الطائرة من مطار جدة متوجهة إلى عمان".

وفي منتصف مايو الماضي، دشنت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي لأول مرة منذ ست سنوات، بناء على اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والذي بدأت في 2 إبريل الماضي، ومن ضمن بنودها تدشين رحلتين أسبوعياً من مطار صنعاء.