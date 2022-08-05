شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مراكز دراسات مصرية ويمنية تكرم المشروع السعودي مسام لنزع الألغام باليمن بدروع "الإنسانية والنجاح" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت العديد من مراكز الدراسات العربية اليوم في مصر مشروع مسام لنزع الألغام بدروع الإنسانية والنجاح على أدوارها الإنسانية العظيمة في اليمن وإنقاذ حياة ملايين من الشعب اليمني من الموت المحقق المدفون في باطن الأرض "حقول الموت من الألغام" التي زرعتها إيران وأذرعها الإجرامية في اليمن وتم تقديم دروع التكريم للأستاذ خالد العتيبي مساعد مدير عام المشروع السعودي مسام لنزع الألغام استلم الدورع نيابة عن أسامة القصيبي مدير عام المشروع السعودي مسام في اليمن وهذا التكريم هو عبارة عن الامتنان والعرفان لهذا المشروع النبيل والإنساني الرائع والذي نجح حتى الآن في نزع أكثر من 350 ألف لغم وعبوة ناسفة من 8 محافظات يمنية.

مراكز دراسات مصرية ويمنية تكرم المشروع السعودي مسام لنزع الألغام باليمن بدروع "الإنسانية والنجاح"



قدم مشروع مسام خلال أربع سنوات 33 شهيدا في مهام نزع الألغام منهم 5 أجانب من خبراء الألغام و28 شهيدا يمنيا وأكثر من 42 جريحا من نازعي الألغام بينهم معاقين كليا وحسب المعلومات الرسمية والإحصائيات وتقارير منظمات حقوقية إقليمية ودولية فان اليمن لازال فيها أكثر من مليون ونصف مليون لغم زرعتها خبراء الحرس الثوري وذراعها الحوثية في كل مناطق اليمن.

ماهى أسماء المراكز التي قدمت دروع التكريم للمشروع الإنساني السعودي

وإليكم أسماء المراكز التي قدمت دروع التكريم للمشروع الإنساني السعودي:

1- شريف عبدالحميد رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية - مصر

2- محمد الولص بحييح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية - اليمن

3- عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان للدراسات والإعلام - اليمن

مشروع مسام في مهامه الإنسانية في اليمن

ووجه رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية كلمة شكر وعرفان للقيادة السعودية وللحكومة السعودية ومشروع مسام في مهامه الإنسانية في اليمن.



وقال نتابع في مصر بكل ارتياح وسرور وسعادة النجاحات المستمرة التي يقدمها مشروع مسام لإنقاذ حياة الأشقاء في اليمن السعيد.

مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية



كما وجه رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية محمد الولص بحيبح التحية والتقدير للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما تقدمه المملكة من جهود إنسانية ودعم مباشر للشعب اليمني في مواجهة المليشيات في كل المجالات.

وقدم الأستاذ عادل الأحمدي كلمة معبرة على اهتمام القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين ودعمه لليمن.

وأشاد "الأحمدي" بالدعم السعودي في اليمن في مختلف المجالات منها دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومشروع مسام النبيل ودعم برنامج الأعمار والدعم للحكومة اليمنية.



وأضاف عادل الأحمدي: "نحن نعرف جيدا ونثق بأنه لا زال في جعبة السعودية الكبرى الكثير من الدعم لليمن السعيد في كل المجالات والقادم سوف يثبت تلك الأخوة العروبية الصادقة".

مساعد مدير عام مشروع مسام



وقال "الأحمدي" في كلمته لمساعد مدير عام مشروع مسام، إننا سوف نكرم المشروع في المرة القادمة في العاصمة صنعاء بعد تحريرها بإذن الله.

مشروع مسام نموذجا للعمل الإنساني في المنطقة العربية برمتها واحد أبرز المشاريع الإنسانية في العالم

القاهرة



يعتبر التكريم في القاهرة ذو دلالات رمزية وعرفان صادق وحقيقي بعد أن أصبح مشروع مسام نموذجا للعمل الإنساني في المنطقة العربية برمتها واحد أبرز المشاريع الإنسانية في العالم.

من حضر التكريم؟

حضر التكريم والاجتماع الشخصية السياسية اليمنية المخضرمة النقيب عبدربه وازع الشايف والإعلامي اليمني البارز والقيل الشامخ عبدالله إسماعيل والخبير العسكري اليمني العميد الركن / محمد الكميم.

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