شبوة.. إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من مليار و 809 مليون ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، الجمعة، أن الايرادات العامة المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، بلغت مليار وثمانمائة وتسعة مليون وأربعمائة وإثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا.



جاء ذلك على لسان، مدير عام مكتب وزارة المالية بمحافظة شبوة محمد عتيق في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال عتيق، إن الايرادات المركزية بلغت مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألفا وثمانمائة وخمسين ريالا، بنسبة زيادة 5 بالمائة عن الربط المخطط و 2 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبفارق أربعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعين ألفا ومائتين وواحد وخمسين ريالا.



وأضاف، أن الايرادات المحلية المحققة بغلت مائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين ريالا، بزيادة 48 بالمائة عن الربط و 47 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وبفارق خمسة وستين مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالا.



وأوضح أن إجمالي الإيرادات المشتركة بلغ مائتين وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثين ريالا بنسبة زيادة عن الربط تقدر ب 98 بالمائة و 43 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة تسعة وتسعين مليونا واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ريالا.



وأشار مدير مالية شبوة، إلى تحصيل موارد مالية أخرى بمبلغ واحد وثمانين مليونا وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وخمسة وعشرين ريالا.

