إصابة مدنيين اثنين برصاص قناصة عصابة الحوثي شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدنيان، الجمعة، برصاص قناصة عصابة الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "محمد مهدي عبدالله (18 عاما) و أنور باشا العبسي (21 عاما) أصيبا برصاص قناصة مليشيا الحوثي جوار بريد الروضة بحي كلابة شرق مدينة تعز".



وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من مقتل رجل وطفل بنيران الحوثيين الأول في بحي كلابة والآخر في مديرية سامع جنوبي تعز.



ومنذ بدء الهدنة الأممية في الثاني من أبريل الماضي قتل وأصيب أكثر من 130 مدنيا بينهم نساء وأطفال، في تعز بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية آلاف الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

