الحالة الثانية خلال أسبوعين.. وفاة شاب غرقاً في مسبح مائي بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب بعد غرقه في أحد المسابح المائية بمدينة إب (وسط اليمن)، في حادثة هي الثانية خلال نحو أسبوعين.



وقال سكان محليون، إن شاباً يدعى (علي محمد علوي الحطام 25 عاماً)، توفي الجمعة، غرقاً في مسبح "السلطان" بمنطقة الدائري الغربي في مدينة إب.



وأوضحت المصادر أن الشاب غرق داخل المنطقة العميقة في المسبح ولم يتمكن الحاضرون من انقاذه وتوفي على الفور.



يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من وفاة الشاب "زياد عبدالملك شمس الدين" متأثراً بغرقه في ذات المسبح.



وشكا ناشطون على مواقع التواصل من غياب أدوات السلامة والانقاذ في المسبح وغياب الرقابة من قبل الجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

