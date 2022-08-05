شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. الUNOPS تزور مشاريع الطرقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار وفد من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS اليوم مشاريع الطرقات التي يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في مديريات العاصمة. واطلع الوفد المكون من خلدون سالم صالح مستشار البرامج لمشاريع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) والمهندس رمسيس يونس مهندس المدينة (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع،تعز) والمهندس حسام عبودة مساعد الخدمات والدعم اللوجستي بالمنظمة على العمل الجاري بالخط البحري. ورافق الوفد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ومدراء إدارات الصندوق. واستمع وفد الUNOPS من مدير مشروع الخط البحري المهندس شوقي حسن قائد حول سير العمل في صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق الهام الذي يربط مديريات العاصمة عدن. وخلال الزيارة أثنى وفد الUNOPS بالمشاريع التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق. وبذات الصلة زار وفد الUNOPS برفقة رئيس مجلس الإدارة المهندس معين محمد الماس العمل الجاري بشارع السواعي بمديرية المعلا . وشرح المهندس معتصم الطعسلي مدير مشروع شارع السواعي لوفد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS حول العمل الذي يجري بوتيرة عالية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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