شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يُرحب بتمديد الهدنة.. بداية لمفاوضات شاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة.

وقال المجلس في بيان، نشرته بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء المجلس يرحبون بانحسار العنف والخسائر في صفوف المدنيين باليمن في ظل الهدنة.

وأضاف: "على اليمنيين التوصل إلى تسوية واختيار السلم بدلا عن العنف".

وعبر مجلس الأمن عن قلقه من عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز، وقال إن فتح طرق تعز يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية.

وطالب مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي بالتحلي بالمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور.

كذلك طالب الفرقاء اليمنيين بإيلاء احتياجات اليمنيين أولوية.

من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، عن رغبته في توسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإطار الأممي لإنهاء الحرب، مبينًا أن السعودية وسلطنة عمان لعبتا دورا محوريا في تمديد الهدنة.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن تمديد الهدنة سيمهد الطريق لعملية سياسية لإنهاء النزاع".

وفي نفس السياق، رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصةً القرار رقم (2216).

وثمَّن المجلس الرئاسي، جهود السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقًا للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وأضاف أن تمديد الهدنة يتضمن التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت.