بعد توقف دام 7 سنوات.. استئناف رحلات الطيران المدني من وإلى مطار عتق الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - استؤنفت، الخميس، رحلات الطيران المدني من وإلى مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، بعد توقف دام 7 سنوات.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "مطار عتق الدولي استقبل رحلة جوية تجريبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية قادمة من عدن".



ولفتت إلى أن استئناف الرحلات الجوية للمطار جاء بعد استكمال تجهيزه لاستقبال كافة رحلات الطيران المدني وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من سبع سنوات بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد محافظ شبوة عوض الوزير استعداد كافة الجهات المختصة في المحافظة للقيام بدورها في عملية تشغيل المطار وتقديم التسهيلات اللازمة لمستخدميه.



وأشاد بمساهمة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية في استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار الذي يمثل أهمية كبيرة في خدمة المحافظة.



وبدورها، أعلنت الهيئة العامة لِلطيران المدني والأرصاد جهوزية مطار عتق الدولي بِصورة كاملة، وأشارت إلى أنها أشعرت شركات الطيران المُشغلة اليمنية، السعيدة، بلقيس، بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لِتشغيل وتسيير رحلاتهم التجارية.

