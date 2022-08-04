شكرا لبحثكم عن خبر وزير الاشغال العامة يلتقي بالبرنامج السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى صباح اليوم معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بالمهندس أحمد مدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن.

وخلال اللقاء جرى مناقشة المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي وكذلك صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

واستمع معالي الوزير من الجانب السعودي حول المشاريع التي يمولها في مشاريع الطرقات بالمحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص في المحافظات الاشد احتياجاً .

وحث الوزير الحريزي الجهات المنفذة على التنسيق حول الأعمال التي تنفذ على الأرض.

وشدد المهندس سالم محمد الحريزي وزير الاشغال العامة والطرق البرنامج السعودي وصندوق صيانة الطرق والجسور على مضاعفة الجهود بالميدان.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة والبرنامج السعودي.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.