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الجريمة الثانية خلال ساعات.. عصابة الحوثي الإرهابية تقتل طفلا في "سامع" جنوبي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل، اليوم الخميس، برصاص مليشيات الحوثي المدعومة الإرهابية من إيران في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحي مليشيات الحوثي استهدفوا سيارة ركاب في سائلة موقعة بين مديريتي سامع والصلو جنوبي تعز ما أسفر عن مقتل الطفل أمير ماجد (11 عاما).
 
وأشار إلى أن الطفل كان مع أسرته في السيارة التي استهدفتها عناصر المليشيا المتمركزة في النقطة الحوثية بقيادة المدعو "أبو هاشم" بين مديرتي سامع والصلو.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل مدني برصاص قناص عصابة الحوثي الإرهابية في منطقة كلابة شرقي مدينة تعز.
 
ومنذ بدء الهدنة الأممية في الثاني من أبريل الماضي قتل 20 مدنيا وأصيب 108 آخرين في تعز بنيران مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
 
والثلاثاء أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر المقبل.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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