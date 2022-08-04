اليمن.. قوات تابعة لعضو المجلس الرئاسي تهاجم منزل شيخ قبلي في مدينة المخا وتعتقله

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجمت قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، الخميس، منزل شيخ قبلي من أبناء الصبيحة في مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال شاهد عيان لـ"يمن شباب نت"، إن "عناصر اللواء الثامن حراس الجمهورية بقيادة عمار صالح (شقيق عضو مجلس الرئاسة) شنوا هجوما بمختلف الأسلحة بما فيها قذائف الآر بي جي على منزل الشيخ القبلي خالد العزيبي في مدينة المخا استمر عدة ساعات".



وأضاف، أن عشرات القناصات والملثمين التابعين لعمار صالح انتشروا على أسطح المباني، وشنوا هجوما عنيفا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ظهرا على منزل العزيبي، الذي واجه الاشتباكات قبل استسلامه.



وبحسب المصدر فإن الاشتباكات أسفرت عن جرح نجل العزيبي الذي كان في منزله مع أسرته ونقل إلى المستشفى، لكنه اضطر (الشيخ) لتسليم نفسه أمام ضراوة الهجوم على منزله في المخا.



وأشار إلى أن قوات الشرطة والأمن المركزي لم تشترك في الهجوم على منزل العزيبي.



وفي 19 أغسطس من عام 2021، قتل أحد أبناء الشيخ العزيبي في مواجهات مع قوات تابعة لطارق صالح يقودها قائد قطاع الأمن مجاهد الحزورة إثر خلاف على قطعة أرض متنازع عليها.



وقال العزيبي حينها في تصريح "يمن شباب نت"، إن قوات طارق صالح تحاول السيطرة على أراضي السكان بالقوة وأن الأرضية موضوع النزاع مازالت في محكمة الاستئناف وفيها قرار قضائي بوقف أي استحداث حتى الفصل فيها.

