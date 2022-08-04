شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر من ناقلين كهرباء شبوة لأبناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر ملاك ناقلات الديزل لكهرباء شبوة بيانا بشأن ما لحق بهم من ظلم كبير والتعامل معهم بطريقة عنصرية بغيضة وفجة.

واعرب الملاك عن اسفنهم لابناء العاصمة عدن والمحافظات المجاورة جراء ما سيلحقهم من ضرر توقيف القاطرات المحملة بالغاز المنزلي والبترول المتجهة اليهم.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي

الى من يهمه الأمر من مسؤولين في الدولة ومواطنين وكتاب وصحفيين ونشطاء فإنه يؤسفنا في هذا البيان ان نعلن بأنا اعدنا قطاعنا في مفرق الصعيد محافظة شبوة لكل القاطرات المحملة بالغاز المنزلي والبترول المتجه الى العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بعد ان قمنا برفعه لمرتين خلال الاسبوع المنصرم بناء على طلب من قيادات حكومية ووعود بحل قضيتنا التي نطالب الحكومة بحلها الحل العادل اسوة بالناقلين الاخرين للمحافظات الاخرى.

اننا كناقلين لديزل كهرباء محافظة شبوة طالنا ظلم كبير وتم التعامل معنا بطريقة عنصرية بغيضة وفجه من قبل وزير النفط سعيد الشماسي ووزير المالية سالم بن بريك برغم اننا طالبنا بحقوقنا واجور قاطراتنا المتوقفة منذ سنوات ومساواتنا بالناقلين الاخرين في المحافظات الاخرى ولكن للأسف كل مطالباتنا باءت بالفشل وتعنت قيادات الوزارات المعنية ( النفط - المالية ) رغم وجود التوجيهات الواضحة والصريحة من قبل مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومخاطبات محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير لكل الجهات ذات الاختصاص.

وعليه فإننا نكرر اسفنا لابناء العاصمة عدن والمحافظات المجاورة جراء ما سيلحقهم من ضرر وما ذلك الا بسبب تعامل الوزراء المختصين مع ناقلي شبوة بهذا الاسلوب الذي لا يقبله دين ولا قانون وان هذا الاسلوب في التعامل والكيل بمكيالين اضطرنا لعمل هذا القطاع لكل ما يمر في شبوة من محروقات وغاز منزلي يتجه الى عدن والمحافظات المجاورة.

ناقلين كهرباء شبوه

عتق_بيحان_ النقوب