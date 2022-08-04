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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس اليوم الخميس، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.

مجلس القيادة الرئاسي يشدد على الزام المليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.

وفي بداية الاجتماع رحب مجلس القيادة الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.

وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وكرس المجلس اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.

واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.

نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن بمقر البرنامج بالعاصمة الرياض اليوم، ندوة بعنوان: "يوم عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية".

وناقشت الندوة حقيقة اهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية من إقامة البكائيات في عاشوراء وسبل مواجهة الخرافة الحوثية التي تتدرع بالاحتفالات الطائفية، لتبكي زيفًا وبهتانًا الحسين.

وتأتي الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع محافظ سقطرى رافت الثقلي، مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة وسبل التغلب على الصعوبات التي تواجه عمل الاجهزة الأمنية.

وأكد الوزير على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل اجهزة الدولة، والعمل مع كافة المكونات لاستثمار المقومات الفريدة للمحافظة المتميزة تاريخًا، وموقعًا، وفرصًا تنموية واعدة.



بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم مع مساعد وزير الخارجية الياباني السيد هاياشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

واستعرض الدكتور بجاش تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه الشعب اليمني وتهديدها لامن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية، مؤكدًا على عدم جدية مليشيات الحوثي في الانخراط بالعملية السياسية نظرًا لارتهانها للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة.

واشاد بما تقدمه الحكومة اليابانية من مساعدات إنسانية ومنح للشعب اليمني في مختلف المجالات، ودعمها للشرعية الدستورية والتي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وعملية الانعاش الاقتصادي لليمن.

من جانبه اكد المسؤول الياباني على موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامه اراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا على استمرار حكومة بلاده في تقديم المساعدات الانسانية والمنح في كافه المجالات المختلفة.