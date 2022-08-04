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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 306 خرق للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية (الأحد 31 يوليو- الثلاثاء 2 أغسطس) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

مليشيا الحوثي ترتكب 306 انتهاك للهدنة الأممية خلال 72 ساعة

وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة، فان الانتهاكات توزّعت بين 76 خرقًا في محور حيس جنوبي الحديدة، و66 خرقًا في جبهات محور تعز، و57 خرقًا غرب محافظة حجة، و46 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و44 خرقًا جديدًا في محور البرح، و9 خروقات شمال وشرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان بمحور الضالع.

وتنوّعت الانتهاكات بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 4 من أبطال الجيش وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى قيام المليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.



وعقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس في وقت سابق، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية والخدمية في البلاد.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر سلطان العرادة، وطارق صالح.

وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، إلى مستجدات الاتصالات الاممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة الانسانية، والزام المليشيات الحوثية بتنفيذ تعهداتها ذات الصلة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما اطلع المجلس على تقارير حول الاوضاع في محافظة شبوة وعدد من المحافظات، ووجه الجهات المعنية في الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة في الجوانب الامنية والخدمية.

و استمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إلى احاطة جديدة من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول مستجدات سير عمل اللجنة، ومتطلبات دعمها للوفاء بمهامها في اعداد واعتماد التصورات والسياسات المناسبة لتحقيق الامن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والامن.

كما ناقش المجلس مسار الاصلاحات في عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية، بما فيها قطاع الاتصالات، واوضاع السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء والمؤسسات العدلية، واجهزة انفاذ القانون.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من الاجراءات ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.



استشهد مدني برصاص قناص تابع للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران،، شرق مدينة تعز.

وبحسب مصادر محلية، فإن قناصة المليشيات استهدفت المواطن عبد الله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله في حي كلابة شرق المدينة مما ادى إلى وفاته على الفور.

ستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش ضد المليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

وجرت مراسم التشييع للشهيد الاقرع، بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية ومشائخ واعيان من محافظة مأرب وجمع غفير من المواطنين ورفاق السلاح.

ووري جثمان الشهيد البطل العقيد الاقرع في مقبرة الشهداء بمدينة مارب.

وخلال التشييع، أشاد المشيّعون بمناقب الشهيد البطل عبدالله الاقرع وادواره البطولية في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال.. متعهدين بالمضي على درب الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن من أدوات إيران في المنطقة.

ودشن مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية مدينة مأرب حملة تفتيش ميدانية على الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة في المدينة.

و أشاد وكيل المحافظة عبدالله الباكري، بهذه الحملة ودورها في حماية المواطنين من المخاطر التي تهدد حياتهم..موجهًا بتحريز كل كميات الأدوية المخالفة التي سيتم ضبطها خلال هذه الحملة وإحالتها مع المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أن الحملة تهدف للاطلاع على مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة بأنظمة وقوانين مزاولة المهنة والتأكد من مدى سلامة تخزين الأدوية لديها وضبط المخالفين.