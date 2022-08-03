إب.. عصابة الحوثي تقتحم مسجدا في "جبلة" وتنهب محتويات مكتبته

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الأربعاء، على اقتحام مسجد والعبث بمكتبته في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر مليشيات الحوثي بقيادة المدعو علي العسل اقتحمت مسجد الشراعي في منطقة الظهرة بمديرية جبلة غرب مدينة إب".



ووفق المصادر، فإن مسلحي الميليشيات قاموا بالعبث بمكتبة المسجد ونهب محتوياتها، بمبرر وجود كتب مخالفة لأفكار ومعتقدات الجماعة التابعة للنظام الإيراني الطائفي.



وكانت عصابة الكاهن عبده الحوثي، اقتحمت المسجد ذاته في يونيو الماضي، واعتدت على إمام المسجد وهددت المصلين وذلك بسبب تشغيل القرآن بصوت إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، عبر مكبرات الصوت.

