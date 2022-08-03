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بعد 20 عاما من الفقدان.. شرطة المهرة تعيد مواطن من أبناء الحديدة إلى أسرته

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة (شرقي اليمن)، الأربعاء، أنها أعادت مواطنا من أبناء محافظة الحديدة إلى أسرته بعد 20 عاما من الفقدان.
 
وأفاد مركز المهرة الإعلامي عن مصدر أمني قوله، إن "شرطة وأمن مديرية شحن في محافظة المهرة عثرت على شخص مفقود منذ العام 2001 من أبناء محافظة الحديدة، وسلمته لأسرته".
 
وأضاف المصدر، أن الشخص الذي عثر عليه يُدعى "علي جبر علي النهاري"، وينتمي الى مديرية "باجل" بمحافظة الحديدة فقدته أسرته منذ 20 عاما.
 
وذكر أن الشرطة تحفظت على "النهاري"، عقب العثور عليه من قبل الأجهزة الأمنية، وتم ابلاغ أسرته، التي قدمت من محافظة الحديدة إلى محافظة المهرة لاستلام نجلها المفقود، وفق المركز الإعلامي.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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