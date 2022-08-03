السيول تقطع الطرق الرابطة بين وادي وساحل حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الأربعاء، أمطار غزيرة تسببت بأضرار مادية وقطعت الطرق، في حين تمكن الجيش من انقاذ أربعة أشخاص.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن سيول كبيرة ناتجة عن أمطار غزيرة هطلت على مديريات وادي حضرموت، تسببت بقطع الطرق الواصلة إلى مديريات ساحل المحافظة.



وأفاد بأن قوات الجيش اليمني تمكنت من إنقاذ 4 شباب حاصرتهم السيول في مديرية ساه.



بدوره ذكر وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري خلال اتصال بالمحافظ مبخوت بن ماضي، أن السيول التي اجتاحت عدد من مديريات الوادي تسببت بأضرار في المصالح العامة، كالطرقات ولم ينتج عنها أي خسائر بشرية.



وحذر مركز الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث الطبيعية بمحافظة حضرموت جراء المنخفض الجوي، ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات جراء تأثيرات حالة جوية من عدم الاستقرار خلال الأيام القادمة.



ونشرت عمليات الطوارئ العامة للوادي أرقام الهواتف لاستقبال نداءات واستغاثات المواطنين وهي 447101 و 447104.

