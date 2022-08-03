ضحايا الأمطار.. العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول في الجوف وحجة

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون على جثث أربعة أشخاص جرفتهم سيول الأمطار في محافظتي الجوف (شمال)، وحجة (شمال غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين انتشلوا جثتي شخصين توفيا داخل سيارتهم بمديرية "خب والشعف" شمال الجوف، بعد أن جرفتهم سيول الأمطار، فيما جرى انتشال جثة ثالث في سائلة جنوب المحافظة، بين محافظتي الجوف ومارب.



وفي محافظة حجة، تم العثور على جثة شخص مجهول جرفته سيول الأمطار أمس الثلاثاء بمنطقة مديخة مديرية الشاهل.



وتسببت الأمطار والسيول التي تضرب اليمن منذ أسابيع بوفاة وإصابة العشرات وتضرر كبير للمنازل وخيام النازحين وتدمير للطرقات والجسور.

