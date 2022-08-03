وفد الUNOPS يلتقي برئيس صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى وفد الUNOPS اليوم بالمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وخلال اللقاء أبدى المهندس خلدون سالم صالح مستشار البرامج لمشاريع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) عن ارتياحه للعمل الذي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور. وقال خلدون أن صندوق صيانة الطرق يقوم بجهود كبيرة في مجال شبكة الطرق . بدوره رحب المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالدكتور خلدون سالم صالح مستشار البرامج لمشاريع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) والوفد المرافق له. وأفاد الماس إن الزيارة تمثل جسر من التعاون المشترك بين صندوق صيانة الطرق ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS. وعقب اللقاء طاف مستشار البرامج لمشاريع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) والوفد المرافق له إدارات وأقسام الصندوق . حضر اللقاء المهندس رمسيس يونس مهندس المدينة (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع،تعز) والمهندس حسام عبودة مساعد الخدمات والدعم اللوجستي بالمنظمة ومدراء إدارات صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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