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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) برئاسة مستشار برامج مشاريع المكتب الأممي المهندس خلدون سالم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتنفيذ المشاريع المشتركة مستقبلا.

صندوق الطرق والـ "UNOPS" يبحثان التعاون المشترك

واستعرض المهندس الماس، تقريرًا تضمن إنجازات صندوق صيانة الطرق في عدن وعدد من المحافظات المحررة، وخطط عمل الصندوق في المرحلتين الراهنة والقادمة لتنفيذ العديد من المشاريع خصوصًا في مجالات تأهيل البنى التحتية وشبكة الطرق.

من جانبه أكد مستشار برامج مشاريع المكتب الأممي المهندس خلدون سالم، حرص المكتب الأممي على تعزيز التعاون والشراكة مع الصندوق لمواصلة جهوده في أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطرق.

وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وتشمل المذكرة التي وقعها عن الوزارة الوكيل علي عاطف وعن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور حسين الملعسي، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، تعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستشارات وتقديم الرؤى والحلول الاقتصادية واستفادة الجانبين من الخبرات والإمكانات المتاحة مع التنسيق العالي فيما يتعلق بالمعالجات الإدارية والفنية والاقتصادية وتنظيم ورش عمل وندوات مشتركة، وكذا تدريب وتأهيل كوادر الوزارة والاشتراك في تقديم الأوراق والبحوث ودراسة وتحليل الأسواق والمؤشرات الاقتصادية والمساهمة في تأسيس المعهد الصناعي المقرر إنشاؤه في الوزارة.

عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس امس الثلاثاء، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية والخدمية في البلاد.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر سلطان العرادة، وطارق صالح.

وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، إلى مستجدات الاتصالات الاممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة الانسانية، والزام المليشيات الحوثية بتنفيذ تعهداتها ذات الصلة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

كما اطلع المجلس على تقارير حول الاوضاع في محافظة شبوة وعدد من المحافظات، ووجه الجهات المعنية في الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة في الجوانب الامنية والخدمية.

و استمع مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إلى احاطة جديدة من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حول مستجدات سير عمل اللجنة، ومتطلبات دعمها للوفاء بمهامها في اعداد واعتماد التصورات والسياسات المناسبة لتحقيق الامن والاستقرار، وضمان تكامل القوات المسلحة والامن.

كما ناقش المجلس مسار الاصلاحات في عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية، بما فيها قطاع الاتصالات، واوضاع السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء والمؤسسات العدلية، واجهزة انفاذ القانون.

وكان المجلس استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من الاجراءات ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.

ناقش القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة اليمنية في برلين لؤي يحيى الارياني، اليوم، مع مسؤول اليمن في فريدريش إيبرت الألمانية كونستنتين فيتشل، مستجدات الأوضاع في اليمن.

واستعرض الارياني، جهود الحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والالتزام بالهدنة الاممية، وأهمية تنفيذ جميع بنودها، وعلى رأسها فك الحصار عن تعز..مشيرًا إلى ان استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية، واستمرار حصار تعز لا يخدم فرص السلام في اليمن.

كما تم مناقشة قضية خزان صافر وامكانية تقديم المانيا ومؤسسة فريدريش إيبرت، المزيد من الدعم للحلول الممكنة لهذا التهديد الخطير، بالاضافة إلى مناقشة نشاطات فردرش ايبرت في اليمن.

من جهته اكد مسؤول اليمن في فريدريش إيبرت الألمانية، اهتمام المؤسسة بنشر السلام في اليمن، وحل مشكلة الناقلة صافر..مستعرضًا نشاطات المؤسسة في اليمن والتي تركز على الدورات التدريبية وورش العمل.