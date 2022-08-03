شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون لدول الخليج يعرب عن ترحيبه بتمديد الهدنة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن ترحيبه بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.

مجلس التعاون لدول الخليج يعرب عن ترحيبه بتمديد الهدنة باليمن



ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بإلإعلان الأممي بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لأحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وأكد الحجرف أن "الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية"، مثمنا "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي، بقيادة السعودية، وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة".

ورحبت السعودية، الأربعاء، بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السعودية، "ثمنت المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس/آذار 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل".



وشددت على "موقف الرياض الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق".

وأكدت أن "الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".



قوبل تجديد اتفاق الهدنة الأممية باليمن لشهرين إضافيين بترحيب واسع من العديد من دول العالم، حيث اعتبر "خطوة مهمة لإيقاف نزيف الدم اليمني".

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ الساعة (16 بتوقيت غرينتش) الساعة 19:00 بتوقيت اليمن في 2 إبريل/نيسان من العام الجاري، ونصت على رحلات تجارية عبر مطار صنعاء وتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة ورفع حصار تعز، لكن هذا البند الأخير يصطدم بتعنت مليشيات الحوثي.

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة في اليمن وبـ "فترة من الهدوء غير المسبوق" في البلاد، مشيدا بجهود السعودية في تمديد الهدنة.

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض مساء الثلاثاء، فقد حث الرئيس بايدن جميع الأطراف اليمنية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالمشاركة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام باليمن.



وقال بايدن، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أظهرا خلال المناقشات على مدار الأسابيع الأخيرة التزامهما بتمديد الهدنة في اليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية.



وقال المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج في بيان، "يسعدني أن أعلن أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس/ آب 2022، وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وأضاف قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي مطلع يونيو/ حزيران على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.