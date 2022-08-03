الضالع.. مقتل وإصابة 33 مدنياً وتضرر 6 منازل جراء خروقات الحوثيين خلال 4 أشهر

قُتل 6 مدنيين وأصيب 27 آخرون بينهم طفلين، بنيران مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في خروقاتها للهُدنة الأممية خلال أربعة أشهر من انطلاقها.



وقال محور الضالع في بيان: "لم تلتزم المليشيات الحوثية المدعومة من ايران بمضمون الهدنة الاممية منذ الوهلة الأولى لسريانها مطلع أبريل الماضي".



وأوضح البيان أن المليشيا الحوثية ارتكبت 1.976 خرقاً للهدنة على مدى الأربعة الأشهر الماضية.



وأشار إلى أنه وبالتزامن مع تصعيدها العسكري أقدمت المليشيات الحوثية على ارتكاب انتهاكات انسانية بحق المدنيين العزل سقط العديد منهم بين قتيل وجريح وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم وذلك خلال عمليات قنص وقصف استهدف المواطنين في قراهم ومنازلهم ومزارعهم وطرقاتهم.



وحسب البيان فإن الخسائر في صفوف المدنيين بلغ ستة شهداء و27 جريحاً بينهم طفلين، إضافة إلى قصف 10 قرى منها قرى (المشاريح وقروض شمال غربي منطقة حجر قرى سليم وحُمّان والخرازة والزبيريات وقرى في شمال منطقة مريس )، أدت إلى تضرر 6 منازل.



ولفت البيان إلى أن المليشيا تواصل غلق الطرق الرئيسية الرابطة بين عدن وصنعاء، والضالع وإب، رغم فتحها من قبل القوات الحكومية.



واستنكر البيان استمرار المبعوث الأممي لنهج سياسية غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في محافظة الضالع، متهماً اياه بالتماهي مع الطرف الاخر (الحوثي) من خلال هذه السياسة ذات المعايير المزدوجة الواضحة للعلن، حد وصف البيان.



