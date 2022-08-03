المكلا.. إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإدخال 4 مولدات جديدة للخدمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة حضرموت لتوليد الكهرباء، الثلاثاء، إعادة تشغيل المحطة، وإطلاق تيارها إلى شبكة المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وإدخال عدد 4 مولدات توليد الطاقة للخدمة قابلة للزيادة.

وأعربت الشركة في بيان لها عن أملها في أن يساهم ذلك في التخفيف من معاناة المواطنين مع أزمة الطاقة في ساحل حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت الشركة في بيانها :"إنه تم سحب القوة العسكرية التي اقتحمت المحطة منذ النصف من الشهر الفائت بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي وذلك مساء الأحد الفائت، مما مكَّن طاقم الشركة من تشغيل المولدات".

وتستمر انقطاعات الكهرباء لساعات طوال مع نهاية موسم البلدة السياحي ودخول موجات حرارة شديدة، وفي ظل قيادة المحافظ السابق اللواء الركن فرج البحسني الذي لم يضع حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء على مدى سنوات.

ويأمل المواطنون في تحسين وضع الكهرباء وحل مشكلتها من قبل محافظ المحافظة الجديد الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.

يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد أصدر يوم الأحد قرارا جمهوريا بتعيين البرلماني مبخوت مبارك بن ماضي محافظا لحضرموت خلفا لعضو مجلس القيادة فرج سالمين البحسني.

وشهدت حضرموت خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة، من قبل المواطنين تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي، خصوصا مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة.